Antalya’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:38

Güncelleme: 23.10.2023 - 16:38

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda FETÖ üyesi şahısların tespit ve deşifresi ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Y., Antalya’da yapılan operasyonla otomobilinde yakalandı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede örgütün diğer üyeleri ile kaçış planları yaptığı ve bu kaçış planına telefonuna indirdiği bir program üzerinden dahil edildiği, bir grup üzerinden haberleşmenin sağlanacağı belirlendi.

Şüphelinin programı indirmesini isteyen kişinin yurtdışında olduğunu ve aynı civarda başka şahısların da bulunabileceği beyanı üzerine aracın şoför koltuğundaki L.T.D. de M.Y.’ye kaçma girişiminde yardım ettiği şüphesiyle gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin ifadelerine göre yapılan çalışmalarda tamamı FETÖ/PDY’den işlem görmüş olan 12 kişi ve 1 çocuğun yer aldığı 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında 1 ihraç hava pilot kurmay albay, 2 ihraç hava pilot üsteğmen, 3 ihraç hava astsubay, 1 ihraç komiser, 1 ihraç polis memuru, 1 ihraç öğretmenin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 15 bin 445 euro, 11 bin 820 TL ile 500 gram gümüş külçe ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.