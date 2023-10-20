FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı!
Konya'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Aralarında emekli askeri personellerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenlediği eşzamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
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