Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaatın beşinci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:08
Antalya'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
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Cikcilli Mahallesi'nde bir inşaatın beşinci katında dış cephe uygulaması yapan Nurullah Sicim (33), dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Sicim, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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