Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:20
Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki bir konut inşaatında çalışan Şemsi Taşdemir (68) dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düştü.

Taşdemir'in düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Taşdemir'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.


Antalya inşaat İşçi

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