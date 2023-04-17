Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:48

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:48

Devlet Su İşleri, bünyesinde sürekli çalıştırmak üzere alımı yapacağını duyurdu. Peki, DSİ ne kadar işçi alımı yapacak? DSİ işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Hangi alanlarda işçi alacak? DSİ işçi alımı kurası ne zaman? İşte ayrıntılar...

DEVLET SU İŞLERİ NE KADAR İŞÇİ ALACAK?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), tarafından yayımlanan ilanda taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı yapacak.

DEVLET SU İŞLERİ HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALACAK?

Taşra teşkilatına alınacak 908 sürekli işçi, teknisyen, bekçi, aşçı, bahçıvan, badanacı, düz işçi, kaloriferci, sıhhi tesisatçı ve ambar işçisinin de aralarında olduğu pozisyonlarda görev yapacak.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu işçi alımı, herhangi bir sınava tabi tutulmadan noter kurasıyla gerçekleştirilecek.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kriterlere uyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya internet sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla gerçekleştirebilecekler.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye İş Kurumunun ilanına göre müracaatların 22 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

DEVLET SU İŞLERİ İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Devlet Su İşleri bünyesinde işe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.



