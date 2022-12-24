Antalya'da işten çıktıktan sonra eve giden çalışan dinlenmek için uzandığı koltukta öldü
Antalya'da işten çıktıktan sonra kardeşiyle yaşadığı eve gelen Ziya Boy (31), dinlenmek için uzandığı koltukta fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ziya Boy, mesaisinin ardından kardeşiyle birlikte yaşadığı evine geldi.
Dinlenmek için oturma odasındaki koltuğa uzanan Boy, bir süre sonra fenalaştı. Akşam saatlerinde eve gelen kardeşi Boy’u hareketsiz şekilde görünce panik yaşayıp bağırarak yardım istedi. Bu sırada apartmanın merdivenlerinde bulunan komşuları yardım etmek için eve girdi. Boy’a kalp masajı yapan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Boy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Boy’un ölüm haberini alan yakınları da eve gelerek büyük üzüntü yaşadı. Boy’un cenazesi yapılan incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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