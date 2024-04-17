Antalya’da kaçak hayvan operasyonu: 41 papağan ele geçirildi

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:12

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:14

Antalya’da pazar yerinde yapılan denetimde, satışa sunulmuş halde 8 adet Sultan papağanı ve 33 adet Cennet papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu.

Doğa Koruma Milli Park Antalya Şube Müdürlüğü Antalya şefliği ekiplerince dün, Kepez ilçesinde bulunan pazar yerinde denetim yapıldı. Denetimde, satışa sunulmuş halde 8 adet sultan papağanı ve 33 adet cennet papağanına, fatura belgesi ve ayaklarında bilezik olmaması sebebiyle el konuldu. Satışa sunan şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığı öğrenildi.