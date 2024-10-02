Antalya'da 'kaçak silah' operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Antalya’da bir kişinin ikametinde gerçekleştirilen aramada çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi. Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Antalya'da 'kaçak silah' operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 16:32

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlarda elde edilen istihbarat doğrultusunda, Antalya merkezde bir kişinin ikametinde arama yaptı.

Aramada, aramada, 1 adet “Akrep” olarak bilinen, seyyar dipçikli, lazer ve alev gizleyen ekipmanlarla donatılmış tam otomatik ruhsatsız silah, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 108 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Etiketler: #silah kaçakçılığı #silah #ruhsatsız silah

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