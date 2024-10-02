Zeytinburnu'nda 'küfür' tartışması: Arkadaşını silahla bacağından vurdu
Zeytinburnu'nda bir kişi daha önce küfür etme nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla bacağından yaraladı. Şüpheli olayda kullandığı silahla yakalanırken, yaralanan arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde, arkadaş oldukları öğrenilen Ziya O. ile Uğur Ö. arasında daha önce küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. İkili sokakta karşılaşınca tartışma kısa sürede büyüdü.
Tartışma sırasında Ziya O. belinden çıkardığı silahla arkadaşı Uğur Ö.'yü bacağından yaraladı ardından da olay yerinden uzaklaştı.
'NİYE BÖYLE YAPTIN; SEN NİYE OLDUĞUNU BİLİYORSUN'
Bu sırada bacağından yaralanan Uğur Ö. 'Niye böyle yaptın' diye sorarken, silahla arkadaşını bacağından yaralayan Ziya Ö. ise, 'Sen niye olduğunu biliyorsun' diye karşılık verdi. Bu sırada bacağını tutarak merdivenlere oturan yaralı Uğur Ö.'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla saldırgan Ziya O.'yu kısa sürede olayda kullandığı silahla yakaladı.
Ziya O. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Real Madrid'de Arda Güler kararı!
- 'Ayağa kalkma' eleştirilerine ilk yanıt
- Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri belli oldu!
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- '13 dakika sonra' amca ve Nevzat buluşması
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!
- YSK’den seçim hazırlığı
- Yeni sezonun ilk fideleri toprakla buluştu