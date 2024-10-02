Zeytinburnu'nda 'küfür' tartışması: Arkadaşını silahla bacağından vurdu

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:11

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde, arkadaş oldukları öğrenilen Ziya O. ile Uğur Ö. arasında daha önce küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. İkili sokakta karşılaşınca tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışma sırasında Ziya O. belinden çıkardığı silahla arkadaşı Uğur Ö.'yü bacağından yaraladı ardından da olay yerinden uzaklaştı.

'NİYE BÖYLE YAPTIN; SEN NİYE OLDUĞUNU BİLİYORSUN'

Bu sırada bacağından yaralanan Uğur Ö. 'Niye böyle yaptın' diye sorarken, silahla arkadaşını bacağından yaralayan Ziya Ö. ise, 'Sen niye olduğunu biliyorsun' diye karşılık verdi. Bu sırada bacağını tutarak merdivenlere oturan yaralı Uğur Ö.'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Ö.'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmayla saldırgan Ziya O.'yu kısa sürede olayda kullandığı silahla yakaladı.

Ziya O. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı olduğu da öğrenildi.