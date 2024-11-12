Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 11 kişi yakalandı
Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele etme ve suçun önlenmesine yönelik Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 gümrük kaçağı cep telefonu, 1257 paket gümrük kaçağı sigara, 1682 gümrük kaçağı puro, 35 pipo tütünü, 62 elektronik sigara, 53 litre gümrük kaçağı alkol, 229 bin 152 şişe kaçak alkol ve 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Antalya #Kaçakçılık #Operasyon
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