Antalya’da kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:04

Güncelleme: 10.02.2024 - 12:05

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda; 80 bin 300 adet makaron, 71 kilogram tütün, 53 adet puro, 42 adet elektronik sigara, 30 adet sikke, 45 adet değişik markalarda telefon, 90 adet şarj adaptörü, 5 adet kablosuz kulaklık, 1 adet tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şahsa “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan, 1 şahsa “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan, 1 şahsa “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.