Antalya’da kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı

Antalya’da sigara ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:04
Antalya’da kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Çalışmalarda; 80 bin 300 adet makaron, 71 kilogram tütün, 53 adet puro, 42 adet elektronik sigara, 30 adet sikke, 45 adet değişik markalarda telefon, 90 adet şarj adaptörü, 5 adet kablosuz kulaklık, 1 adet tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şahsa “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan, 1 şahsa “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet Etmek” suçundan, 1 şahsa “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.


İlgili Haberler

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Her maç kahraman çıkması lazım'

Spor yazarları Antalyaspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Her maç kahraman çıkması lazım'
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden romantik başlangıç: Giselle ile sezona merhaba...
DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de İstanbul alarmı

AKP'de İstanbul alarmı
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!

Galatasaray’da sakatlık krizi: Oyuna devam edemediler!
Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!

Merkez Bankası'ndaki 'Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası: Bilal Erdoğan faktörü!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'

Milyoner varis, servetini dağıtacak 50 kişi arıyor... 'Yaklaşık 700 milyon TL'
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu

Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!