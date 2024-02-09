DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Antalya Büyükşehir Belediyesi aday adayı seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül seçildi. Peki, DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 15:43
DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç yaşında, nereli?
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül seçildi. Peki, DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül kimdir? Kemal Bülbül kaç  yaşında, nereli?

KEMAL BÜLBÜL KİMDİR?

Kemal Bülbül 3 Mart 1964 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1964'te Çobandere'de doğan Bülbül, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. Adıyaman, Ankara ve Van illerinde öğretmenlik görevini ifa etmiştir. Eğit-Sen, EĞİTİM-Sen ve KESK'i kurmuştur. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanlığı ve Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreterliği yapmıştır. HADEP Ankara İl Başkanlığı görevinde de bulundu. 2024 yerel seçimleri'nde DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.


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