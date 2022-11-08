Antalya'da kan donduran olay: Yeni doğan bebek 5. kattan atıldı!

Antalya’da bir apartmanın girişinde poşet içerisinde yenidoğan bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Kan donduran olaya ilişkin anne ve çocuğu gözaltına alındı.

İHA / DHA
08 Kasım 2022 Salı, 15:17
Antalya'da kan donduran olay: Yeni doğan bebek 5. kattan atıldı!
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Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde çevredeki yurttaşlar bir apartmanın girişinde poşet içerisinde yenidoğan bir bebeğin cansız bedenini buldu. 

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri cansız bedenin yenidoğan bir bebeğe ait olduğunu belirledi.

ATILIRKEN CANLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor.

Jandarma ekipleri ismi öğrenilemeyen Gürcistan uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.


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