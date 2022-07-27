Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attı: Anne tutuklandı, cinsel saldırı şüphelisi serbest
İstanbul Bahçelievler'de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöp konteynerine atan V.S.K. tutuklandı. V.S.K.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.U. ise "cinsel saldırı" gerekçesiyle sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
İstanbul Bahçelievler'e bağlı Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir evde 22 Temmuz'da doğum yapan kadının bebeğini çöp konteynerine attığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda kadın zanlı V.S.K'ye ulaşıldı.
Polis ekiplerinin aynı gün ikamet adresinde yaptığı görüşmede, "bir gün önce ailesinden gizli banyoda doğum yaptığını" itiraf eden V.S.K, ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeğini gece saat 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde konteynıra bıraktığını söyledi.
CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ
Şüpheli V.S.K, "kasımda tanıştığı O.U. ile Bayrampaşa'daki ikametinde rızası dışında ilişkiye girdikten sonra hamile kaldığını, doğumun gerçekleştiği güne kadar bunu ailesinden gizlediğini" anlattı.
Bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K'nin beyan ettiği saatte elindeki poşeti çöp konteynırına bıraktığını belirledi.
Şüpheli kadının, çöp konteynerine poşet atması güvelik kamerasınca görüntülendi.
Araştırmalar sonucunda, olay günü ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezi saptandı.
ERKEK SERBEST, KADIN TUTUKLANDI
Ekiplerce yapılan tüm aramalara rağmen güvenlik amaçlı çevrilen alanda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamadı. Çalışmaların devamında V.S.K'nin beyanlarında yer alan O.U, Bayrampaşa'daki ikametinde gözaltına alındı.
O.U, "cinsel saldırı" gerekçesiyle sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Şüpheli V.S.K. ise "kasten öldürme'" suçlamasıyla götürüldüğü adliyede tutuklandı.
Atık merkezinde, bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
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