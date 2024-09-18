Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi bulundu: Etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandı

Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan bir kanalın kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cesedin etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandığı öğrenildi.

Antalya'da kanal kenarında erkek cesedi bulundu: Etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandı
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İHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 08:20

Antalya'da Kepez ilçesinde bulunan bir kanalın kenarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6800 Sokak üzerinde bulunan kanal kenarındaki boş arazide meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kanal kenarında yürüyüş yapan yurttaşlar, toprak yola geldiklerinde yerde hareketsiz halde yatan birisinin olduğunu fark etti.

Yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz halde yatan şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 45 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

UYUŞTURUCU APARATLARINA RASTLANDI

Yaklaşık 10 gün önce öldüğü değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cesedin etrafında uyuşturucu aparatlarına rastlandığı öğrenildi.


Etiketler: #ceset #Antalya

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