Antalya'da karavan kargaşası: Her yer yasak

26 Mayıs 2022 Perşembe, 04:00

Antalya Konyaaltı’nda Altınyaka Kavşağı ve Boğaçayı Caddesi girişine karavanlar park edince yurttaş şikâyetçi oldu. Sesler yükselmeye başlayınca belediyeler de çözümü yasak getirmekte buldu. Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili boyunca karavanların durması ve park etmesini yasakladı. Ancak karavanların uzun süreli kalabilecekleri bir yer gösterilmemesi sorunu büyüttü.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, kararın kendilerine ait olmadığını jandarma tarafından güvenlik gerekçesiyle karavanların kaldırılmasının istendiğini bildirdi. Geyikçi, karavanlarıyla ilçeye gelen misafirlere Demre yolu üzerinde belediye plajının hemen arka tarafında hazineye ait boş alana yönlendirdiklerini belirterek “Belediye olarak karavan park ve kamp alanı yapabilecek yerimiz yok. Daha çok hazine alanları var. O nedenle karavancıları söz konusu alana yönlendirebiliyoruz. Orlarda da gerekli olan su, elektrik, tuvalet gibi altyapı hizmetimiz yok. Sadece plajımızdan yararlanabiliyorlar” dedi.

Demre Belediye Meclisi de 6 Ekim 2021 tarihli aldığı kararı gerekçe göstererek ilçedeki karavancılara “Rekreasyon ve park alanı düzenleme çalışmaları yapılacağından işgal etmiş olduğunuz alanı tahliye edin” uyarısında bulundu.

