Antalya’da kayıp genç otogarda bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan genç, ilçe otogarında bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Demirtaş Mahallesi’nde ikamet eden ve geçen hafta perşembe günü evinden Antalya’ya gitmek üzere ayrılan Fatih G.’den (25) bir daha haber alınamadı.
Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunması üzerine Fatih G. için bölgede arama çalışması başlatıldı. Fatih G., bir vatandaşın ihbarı üzerine dün akşam Alanya Otogarı’nda bulundu.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kontrolü sonrasında genç ailesine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- İstanbul için iki aday daha gelebilir!
- 'Tabancalı müdür' ataması!
- Maçoğlu’ndan Fatih Portakal’a yanıt!
- Meral Hanım’ın mertçe cinayetleri üzerine