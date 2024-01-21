Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u yine mağlup olmadı!

Süper Lig'de Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçı da kaybetmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 18:03
Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u yine mağlup olmadı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Konyaspor, 43. dakikada Steven N'Zonzi ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 69. dakikada Adam Buksa ile cevap verdi.

4 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçta da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Konyaspor ise yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.

Antalyaspor bu sonuçla 30 puana yükseldi. Konyaspor, puanını 20 yaptı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.


antalyaspor haberleri konyaspor haberleri sergen yalçın haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Şans Trabzonspor'dan yanaydı'

Spor yazarları Antalyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Şans Trabzonspor'dan yanaydı'
Antalyaspor'dan Jehezkel açıklaması: 'Kabul etmemiz mümkün değil'

Antalyaspor'dan Jehezkel açıklaması: 'Kabul etmemiz mümkün değil'
Antalyaspor geriden gelip tur atladı

Antalyaspor geriden gelip tur atladı

En Çok Okunan Haberler