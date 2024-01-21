Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u yine mağlup olmadı!
Süper Lig'de Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçı da kaybetmedi.
Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.
Konyaspor, 43. dakikada Steven N'Zonzi ile öne geçti. Antalyaspor bu gole 69. dakikada Adam Buksa ile cevap verdi.
4 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR
Antalyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde ligde çıktığı 4. maçta da kaybetmedi. Akdeniz ekibi bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Konyaspor ise yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic ile çıktığı ilk maçta sahadan 1 puanla ayrıldı.
Antalyaspor bu sonuçla 30 puana yükseldi. Konyaspor, puanını 20 yaptı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
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