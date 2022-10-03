Antalya’da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
Durali Erdil (62) idaresindeki 07 FPL 74 plakalı otomobil, Yeşilköy Mahallesi D-400 kara yolunda, Turgut Ç. (52) yönetimindeki 48 BAU 50 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Erdil’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Miray Erdil (2), Elif Yade Erdil (8) ile İngiliz uyruklu Stuart Smith (60) ve Jacoeline Smith S. (56) ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2 yaşındaki Miray, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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