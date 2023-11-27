Antalya'da korkutan yangın... Söndürüldü, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı!

Manavgat'ta kamışlık ve sazlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 22:10
Antalya'da korkutan yangın... Söndürüldü, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Boğaz mevkiinde Manavgat Irmağı kenarındaki sazlık ve kamışlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarla birlikte hızla yayılarak büyüdü. 

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülen yerlerden yeniden alevler yükseldi. 

Ekipler, yangının sazlığın yakınındaki yerleşim yerine ulaşmaması için de önlem aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.


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