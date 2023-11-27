Sarıyer'de tavuk çiftliğinde yangın!

Sarıyer'de bir tavuk çiftliğinde iddiaya göre, ısıtıcıdan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:11
Abone Ol google-news

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki tavuk çiftliğinde iddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle tavukların ısınması için çalıştırılan ısıtıcıdan yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğin çatısını sardı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları kümeslerin kapılarını açarak tavukları bahçeye çıkardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve  jandarma ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


sarıyer çiftlik Yangın

İlgili Haberler

Son Dakika: Tuzla'da palet deposunda yangın

Son Dakika: Tuzla'da palet deposunda yangın
Fırtına yangın çıkardı: Evler kullanılamaz hale geldi

Fırtına yangın çıkardı: Evler kullanılamaz hale geldi
2 eve yıldırım düştü: Yangın çıktı

2 eve yıldırım düştü: Yangın çıktı

En Çok Okunan Haberler