Sarıyer'de tavuk çiftliğinde yangın!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:11

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:35

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Rumelifeneri Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki tavuk çiftliğinde iddiaya göre, havanın soğuk olması nedeniyle tavukların ısınması için çalıştırılan ısıtıcıdan yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek çiftliğin çatısını sardı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları kümeslerin kapılarını açarak tavukları bahçeye çıkardı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.