Antalya’da kumar ve tombala operasyonu: 85 şahsa adli ve idari işlem
Antalya’da polis ekipleri tarafından kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde kumar ile tombala oynatılmasını engellemek için yapılan çalışmalarda 85 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kahvehane, kıraathane, dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde kumar ve tombala oynatılmasını engellemek için denetimler gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar kapsamında, “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” ve “1072 Sayılı Kanun” çerçevesinde 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişek, 1 slot makinesi, 1.179 iskambil kağıdı, 180 adet para yerine kullanılan pul, bir miktar Türk lirası, 14 çetele, 8 isteka ve 212 okey taşı ele geçirildi.
85 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI
Operasyonlar sonucunda 17 kişi hakkında “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak”, 1 kişi hakkında “1072 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve 1 kişi hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Toplamda ise 85 şahsa adli ve idari işlem uygulandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, genel asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla benzer denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
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