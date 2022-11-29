Antalya'da kuvvetli yağmur; deniz kahverengi oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kaldı, Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

DHA
29 Kasım 2022 Salı, 14:30
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Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı.

Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.


Antalya kaş deniz

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