Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
15 Temmuz 2022 Cuma, 16:06
Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Göçerler Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arazözler ve bir yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 2 dekarlık makilik alan zarar gördü.


Antalya kepez orman yangını
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