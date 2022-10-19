Antalya'da makilik alanda çıkan yangında arı kovanları alev alev yandı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:42

Yangın, Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkiinde meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alanı sardı. Dumanları fark eden arıcılar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederken, mahalle halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Arıların çevreye yayılmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekiplerin yardımına arıcılar yetişti. Söndürülen yangın sonrası, otluk alanda bulunan 100 arı kovanından bir çoğu yanarak kül oldu.

"YANGIN SONRASI ÇARESİZ KALDIK, SÖNDÜREMEDİK"

Arı kovanları sahibi Fuat Çiçek, "Sivas'tan bugün yoldan geldik. Millet rahatsız olmasın diye biraz duralım dedik. Alev bir anda gelince bilemedik. Yoldan geldik, önce kulübemizi kurduk akşam yatmak için. Nereden geldiyse ateşi fark edemedik. Yatak, yorgan hepsi gitti. Şu anda burada 100 tane arı kovanı var. İçinden ne kadar sağlam çıkar belli değil. Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik. Demek ki büyük afetler bu şekilde oluyormuş" şeklinde konuştu.