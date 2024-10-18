Antalya'da makilik yangını!
Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi Nohutyeri mevkisinde bulunan makilikle kaplı Güney Kalesi'nde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Gazipaşa Orman İşletme ve Gazipaşa Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
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