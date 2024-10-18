Dalaman'da orman yangını 12. saatinde... Yanan alan havadan böyle görüntülendi

Muğla Dalaman'da dün akşam çıkan orman yangınına müdahale 12. saatinde devam ediyor. Yangına müdahale sürerken yanan alan helikopterden görüntülendi.

Dalaman'da orman yangını 12. saatinde... Yanan alan havadan böyle görüntülendi
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:13

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları 12. saatinde sürüyor. Yangına müdahale sürerken yanan alan havadan görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına 49 arazöz, 15 su ikmal aracı, 5 dozer ve 288 orman personeli karadan müdahale ediyor.

Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.


Etiketler: #DALAMAN #orman yangını

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