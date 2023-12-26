Antalya'da midibüsle servis aracı çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüsle servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 17:35
Antalya'da midibüsle servis aracı çarpıştı: 9 kişi yaralandı
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Cemal Akdaran idaresindeki 44 AET 964 plakalı midibüs, Beldibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Cengiz Işık'ın kullandığı 07 C 3050 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.


Antalya

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