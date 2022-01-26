Antalya’da motosikletin arkasındaki kardan adam ile şehir turu attı
Antalya’da dün yaşanan kar yağışı sonrası bir yurttaşın yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına oturtarak şehir turu atması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Turizm kenti Antalya’da 29 yılın ardından dün ilk kez şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti adeta beyaz örtü ile kapladı. Özellikle Kepez ilçesinde şehre kuş bakışı bakan seyir terasında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışına sabah saatlerinde iş dönüşünde yakalanan Murat Karapınar, fırsatı değerlendirerek kardan adam yaptı.
Karapınar daha sonra kardan adamı motosikletin arkasına alarak ilçede şehit turu attı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Kardan adam ile şehir turu yapılması ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenildi.
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