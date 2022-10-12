Antalya'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Suriye uyruklu Cuma El Hatip'in (27) kullandığı plakasız motosiklet, Aşağı Kocayatak Mahallesi Köseler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Çırakkoca'ya (64) çarptı. Kazada Çırakkoca ile motosiklet sürücüsü Hatip yaralandı.
YAYA HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Çırakkoca, kurtarılamadı.
Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hatip'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- Zehir zemberek sözler...
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi