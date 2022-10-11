Bahçelievler'de dehşet: Motosikletine binerken öldürüldü
İstanbul Bahçelievler'de berberden çıkıp motosikletine binerken silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Emrullah Tapu hayatını kaybetti.
Kocasinan Mahallesi'nde 10 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde; 22 yaşındaki Emrullah Tapu cadde üzerindeki berbere girdi. Tapu, berberden çıkıp motosikletine bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.
KURTARILAMADI
Tapu, yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Emrullah Tapu'yu ambulansla hastaneye götürdü. Tapu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyı gören çevredeki esnaf, "Direkt ona sıktılar. Silahın kıvılcımlarını gördüm. Ben de gittim. Ambulans istiyordu. Bilincini kaybetmek üzereydi. İsmi Emrullah, daha önce bu mahallede oturuyordu" dedi.
MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
Tapu'un kullandığı motosikletin üzerinde 'vedalar sessiz olur' yazması dikkat çekti. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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