Antalya'da orman yangını!

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangını!
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İHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 14:05

 Kaş’ın Çataloluk Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahalede bulunuluyor.


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