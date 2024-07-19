Antalya’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:16

Güncelleme: 19.07.2024 - 15:24

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.