Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:25
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Ömerköy Mahallesi'nde bir arazide henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Araziden ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 2 greyder ve 40 personelle havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


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