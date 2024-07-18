Bilecik'te orman yangını!

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 17:50
Bilecik'te orman yangını!
Abone Ol google-news

Aktaş köyü Eski Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölpazarı Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri 28 personel, 7 arazöz, 2 tanker ve helikopterle kontrol altına almaya çalışıyor.


Bilecik haberleri Yangın haberleri Orman haberleri

İlgili Haberler

Orman yangınına müdahale eden ekibin aracı devrildi: 2 yaralı

Orman yangınına müdahale eden ekibin aracı devrildi: 2 yaralı
3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

3 ilde orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bergama Orman İşletme Müdürü, yangına müdahale sırasında hayatını kaybetti

Bergama Orman İşletme Müdürü, yangına müdahale sırasında hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler