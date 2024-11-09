Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.
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