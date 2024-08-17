Antalya'da orman yangını: Yurttaşlar panik dolu anlar yaşadı
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkinde saat 23.00 sıralarında başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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