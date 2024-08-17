Antalya'da orman yangını: Yurttaşlar panik dolu anlar yaşadı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:23
Antalya'da orman yangını: Yurttaşlar panik dolu anlar yaşadı
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Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkinde saat 23.00 sıralarında başlayan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.


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