Antalya'da otel yangını: 2 turist öldü, 12 kişi yaralandı

Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 09:51
Antalya'da otel yangını: 2 turist öldü, 12 kişi yaralandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangında 2 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


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