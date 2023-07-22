Tekirdağ'da kâğıt fabrikasında yangın!
Tekirdağ'da bir karton fabrikasının hurda kâğıt bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren karton fabrikasında hurda kâğıtların depolandığı alanda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevre ilçe itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
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