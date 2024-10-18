Antalya'da otel yangını

Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:55

Güncelleme: 18.10.2024 - 17:28

Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi mevkiinde bir otelde yangın çıktı. Mutfak kısmından çıktığı düşünülen yangın sebebiyle otelde yoğun duman oluşurken Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kemer itfaiye birimine bağlı ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bildirildi. Diğer yandan yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin de tahliye edildiği öğrenildi. Yangında şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.