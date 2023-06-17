Antalya’da otomobil, seyir halindeki araca arkadan çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Olaya ilişkin otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli-Elmalı yolu Beğiş Yaylası Öküzgözü mevkisinde Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil emniyet şeridinde Muharrem Ertör yönetimindeki 07 L 9456 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazada, Muharrem Ertör olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Gülten Ertör (59) Berra Türkmen (8) Kübra Türkmen (34) Beyza Türkmen (4) Abdullah Türkmen (34) yaralandı.
Erhan Deniz yönetimindeki 07 YBN 01 plakalı araçta ise otomobil sürücüsü, yanında yolcu olarak bulunan Sudenaz Deniz (13) Dürdane Deniz (8) Veli Deniz (10) Emine Deniz (35) ve Hatice Nur Deniz yaralandı.
Durumu ağır olan Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen sevk edildikleri hastanede yaşamını yitirdi. Yaralılar Elmalı Devlet Hastanesi ve Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren Muharrem Ertör’ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan tedavi sonrasında otomobil sürücüsü Erhan Deniz, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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