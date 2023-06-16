Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı
Elazığ’da seyir halindeyken lastiği patlayan ve kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çaptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl yolu Şahsuvar Köyü mevkisinde S.Ç. idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, yaklaşık 50 metre sürüklenen ve büyük hasar alan otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı olan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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