Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu.

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:27
Antalya'da oy kullanan seçmenler sahilde yoğunluk oluşturdu
Abone Ol google-news

 Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde serinlemeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 29, nemin yüzde 33 ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, oyunu kullanan vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denizde yüzüp, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da güneşlenmeyi, gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Nevin Yıldız, AA muhabirine, Antalya'da yaşadığını ve sabah erken saatlerde oy kullandığını söyledi.

Antalya'da havanın sıcak olmasından dolayı oy kullandıktan sonra sahile geldiğini anlatan Yıldız, "Seçimler vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Seçilecek olan insanlar da en güzel görevini yapsın." dedi.

Dalgıç Murat Sarıkaya ise oyunu kullandığını ve ekip arkadaşlarıyla dalış yapmak için Konyaaltı sahiline geldiklerini belirtti.

Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Sarıkaya, "Antalya'nın güzelliklerini görüyorsunuz buraya geldik, dalışımızı yapacağız ve tekrardan huzurlu bir şekilde evimize gideceğiz. Antalya güzel bir şehir. Hepimiz için, Türkiye için bir kazanç. İnşallah her şey daha güzel olur." diye konuştu.

Ailesiyle denize giren Mehmet Uysal da eşiyle oy kullandığını ve sahile geldiklerini kaydetti.

Sahilin çok kalabalık olduğunu dile getiren Uysal, "Seçim gününü heyecanla bekliyorduk ve vatandaş olarak kalktık oyumuzu kullandık. Pazar günümüzü denizde değerlendirdik. Şimdi herkes akın akın sahile geliyor, bu çok mutlu etti beni." ifadelerini kullandı.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin yurttaş oy kullandı

İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin yurttaş oy kullandı
Otogarda seçim yoğunluğu! Hepsi dolu geldi

Otogarda seçim yoğunluğu! Hepsi dolu geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi

1453 projesinde karar çıktı: İmar planları yine iptal edildi
Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı

Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı
Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!

İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Oyuncu Hande Erçel sandık başında!

Oyuncu Hande Erçel sandık başında!
Türkiye'de kaç seçmen var?

Türkiye'de kaç seçmen var?
Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı

Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu oyunu kullandı