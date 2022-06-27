Antalya'da polis ve zabıtadan 'kötü görüntü' baskını

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:39

Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri ile Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü görüntüye yol açtığı gerekçesiyle atık toplayıcılarının 'geri dönüşüm depoları'na baskın yaptı.

Bayındır Mahallesi'ndeki baskında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Toplayıcıların el arabaları ile topladıkları atıklara el konuldu ayrıca cezai işlem uygulandı.

ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER

Bazı atık toplayıcıları, baskın sırasında polisin müdahalesini çekirdek çitleyerek seyretti. 20 kamyon atık, belediyeye ait araçlarla kaldırıldı.