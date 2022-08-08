Antalya’da safari aracı şarampole uçtu: 7 yaralı
Antalya’nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu safari aracının şarampole uçtuğu kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Alanya ilçesi Tırılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapadere Kanyonu’na turistleri geziye çıkartan M.Z. idaresindeki 07 AAS 034 plakalı safari aracı virajı alamayınca şarampole yuvarlanarak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan 6’sı turist 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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