Antalya'da sağanak yağış sonrası denizin rengi değişti
Antalya’nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen suların döküldüğü, deniz çamur rengine dönüştü.
Antalya’nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerden gelen suların denize karışmasıyla denizin rengini değiştirdi.
Dün gece Antalya’nın batı ilçelerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış, Finike ve Kumluca'da hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca’da çok sayıda ev ve sera su baskınına maruz kalırken, Finike’de ise farklı bir manzara ortaya çıktı.
Finike Limanı ve Gökliman Plajı’nda sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Gökliman Plajı’nda çamur renginin daha yoğun olduğu görülürken, Finike Limanı’nda ise deniz yüzeyi iki farklı renge büründü.
Yağışın ardından oluşan bu ilginç doğa olayı, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Finike ve çevresinde temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.
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