Yarın sabah hazırlıklı olun: Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize için uyarı! Gece saatlerinden itibaren başlayacak: Kuvvetli sağnak yağış bekleniyor...
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağışlar tahmin edilmektedir.
Uzmanlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyor. Özellikle dere yataklarının ve alçak kesimlerin selden etkilenebileceği belirtiliyor. Su baskınlarına karşı evlerini ve araçlarını korumak isteyen vatandaşların gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir.
Meteoroloji, günlük olarak güncellenen hava durumu raporlarıyla vatandaşları bilgilendirirken, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirleri sürekli hatırlatıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- Metin Akpınar'ın kızlarına her ay bu kadar ödüyormuş!
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- LeMan’dan çok konuşulacak İsrail kapağı
- Yandaş Sabah 4 ismi hedef gösterdi
- Seçime ayarlı 'kontrollü karşıtlık'...
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'
- Halil Konakcı gazdan baygınlık geçirdi!
- Erdoğan'dan 'Filistin' mesajı
- 'Önümüzdeki saatlerde...'