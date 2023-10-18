Yarın sabah hazırlıklı olun: Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize için uyarı! Gece saatlerinden itibaren başlayacak: Kuvvetli sağnak yağış bekleniyor...

Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:38

Güncelleme: 18.10.2023 - 22:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Özellikle Ordu ve Giresun'da, öğle saatlerine kadar Trabzon ve Artvin'de kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) yağışlar tahmin edilmektedir.





Uzmanlar, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyor. Özellikle dere yataklarının ve alçak kesimlerin selden etkilenebileceği belirtiliyor. Su baskınlarına karşı evlerini ve araçlarını korumak isteyen vatandaşların gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir.





Meteoroloji, günlük olarak güncellenen hava durumu raporlarıyla vatandaşları bilgilendirirken, olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirleri sürekli hatırlatıyor.