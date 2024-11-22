Antalya'da sel nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde drenajın tıkanması nedeniyle taşan sel suları ilköğretim okulunun istinat duvarının yıkılmasına neden oldu
Manavgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, en fazla Dolbazlar Mahallesi’nde kendisini hissettirdi. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları, drenajın üzerini yaprak ve dalların kapatması nedeniyle Dolbazlar İlköğretim Okulu bahçesinin istinad duvarını yıkarak okul bahçesini adeta nehire çevirdi. Sel suları okul bahçesinde bulunan öğretmenlerin araçlarının sular altında kalmasına neden olurken korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Bahçeyi kaplayan sel suları ve şiddetli yağmur altında bazı görevlilerin daha fazla zarar görmemesi için araçlarının yerini değiştirmeleri sırasında yaşadığı zorluklar ve sel suları cep telefonlarıyla görüntülendi.
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