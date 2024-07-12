Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak havadan dolayı sahillerde yoğunluk yaşandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 14:37
Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Abone Ol google-news

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 29,5 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 78 olarak kaydedildi.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler, dalış ve kürek sörfü yaparken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.


Antalya haberleri sıcak haberleri Sıcaklık haberleri sahil haberleri

İlgili Haberler

AKOM'dan uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek mi? Yağmur ne zaman yağacak?

AKOM'dan uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek mi? Yağmur ne zaman yağacak?
Sıcak havalarda rahat bir uyku çekmek için 8 öneri!

Sıcak havalarda rahat bir uyku çekmek için 8 öneri!
En sıcak ilk 6 ayın ardından küresel sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor

En sıcak ilk 6 ayın ardından küresel sıcaklıklarda düşüş öngörülüyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler