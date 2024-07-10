AKOM'dan uyarı: Hava sıcaklıkları düşecek mi? Yağmur ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 18:58

Güncelleme: 10.07.2024 - 18:58

AKOM, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı güncelledi. Peki, Hava sıcaklıkları düşecek mi? Yağmur ne zaman yağacak?

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yağış uyarısını yeniledi. İstanbul’da bu gece 01.00'den itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışlar yarın 06.00'dan itibaren yer yer şiddetini artıracak ve cuma günü öğleye kadar etkisini sürdürecek.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'un açıklamasında, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışların, yağmur suyu anında akışa geçtiği için yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre derelerde taşkınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca yağış anında yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi ile kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.